В «Норильском никеле» сообщили о транспортировке тела Алекса Фелипе

Начальник российского футзального клуба «Норильский никель» Олег Андреев рассказал о транспортировке тела футзалиста Алекса Фелипе в Сан-Паулу (Бразилия).

«В данный момент я с его телом нахожусь в аэропорту Ухты, лечу в Москву. Дальше в Москве дооформляем документы, и его повезут для погребения в Сан-Паулу. Мы, во всяком случае, всё сделаем, чтобы Алекса проводить достойно», — приводит слова Андреева ТАСС.

Трагедия произошла 6 января. 32-летний Алекс потерял сознание в аэропорту Ухты, подоспевшая бригада скорой помощи не смогла спасти спортсмена. Фелипе вместе с командой возвращался в Норильск после матча с местной «Ухтой» (2:2) в рамках полуфинала Кубка России.