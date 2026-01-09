Скидки
Екатерина Лагно победила на турнире по рапиду Tata Steel Chess India в Калькутте

Российская шахматистка Екатерина Лагно одержала победу на турнире по рапиду Tata Steel Chess India Rapid & Blitz — 2026, который проходит в Калькутте (Индия). Россиянка набрала 6 очков из 8 возможных и обеспечила себе первое место за тур до финиша.

Среди мужчин победителем стал Нихал Сарин. Индийский гроссмейстер набрал 6,5 очка из 9 в открытом рапиде на турнире и занял чистое первое место. В сетке соревнований Сарин заменил своего соотечественника Гукеша Доммараджу, который не выступил на турнире по личным причинам.

Сегодня, 9 января, на Tata Steel Chess India Rapid & Blitz в Калькутте (Индия) проводился этап по быстрым шахматам. Соревнования по блицу пройдут с 10 по 11 января.

