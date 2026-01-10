Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский скелетонист Семёнов завоевал золото на этапе Кубка Европы в Австрии

Российский скелетонист Семёнов завоевал золото на этапе Кубка Европы в Австрии
Комментарии

Россиянин Владислав Семёнов стал победителем на этапе Кубка Европы по скелетону в Инсбруке (Австрия). По итогам двух заездов он показал результат 1.46,36. Второе место занял китаец Юй Гуоцин, отстав на 0,77. Тройку сильнейших замкнул россиянин Даниил Романов (+0,86).

В пятницу Семёнов также одержал победу на этапе Кубка Европы в Инсбруке, Романов завоевал серебро, Зыков стал 12-м.

Турнир в Австрии стал для россиян первым после отстранения от международной арены в начале 2022 года.

Несмотря на медали, российские скелетонисты не смогут выступить на Олимпиаде-2026 в Италии, так как не успеют набрать для этого нужное количество очков.

Материалы по теме
Россияне выиграли золотую и серебряную медали на этапе Кубка Европы по скелетону
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android