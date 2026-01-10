Российский скелетонист Семёнов завоевал золото на этапе Кубка Европы в Австрии

Россиянин Владислав Семёнов стал победителем на этапе Кубка Европы по скелетону в Инсбруке (Австрия). По итогам двух заездов он показал результат 1.46,36. Второе место занял китаец Юй Гуоцин, отстав на 0,77. Тройку сильнейших замкнул россиянин Даниил Романов (+0,86).

В пятницу Семёнов также одержал победу на этапе Кубка Европы в Инсбруке, Романов завоевал серебро, Зыков стал 12-м.

Турнир в Австрии стал для россиян первым после отстранения от международной арены в начале 2022 года.

Несмотря на медали, российские скелетонисты не смогут выступить на Олимпиаде-2026 в Италии, так как не успеют набрать для этого нужное количество очков.