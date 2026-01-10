Скидки
Главная Другие Новости

«Норильский никель» уступил «КПРФ» в рамках матча группового турнира Суперлиги

Комментарии

Сегодня, 10 января, в рамках группового турнира Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу в Норильске состоялся матч между местным клубом «Норильский никель» и «КПРФ» (Москва). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей площадки.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
10 января 2026, суббота. 13:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
2 : 3
КПРФ
Москва
1:0 Кудзиев – 1'     1:1 Асадов – 15'     1:2 Шведко – 17'     1:3 Бурков – 31'     2:3 Антошкин – 39'    

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. 10 января:

  • «Норильский никель» Норильск — «КПРФ» Москва — 2:3 (1:2, 1:1).

Второй матч «Норильского никеля» и «КПРФ» состоится завтра, 11 января, в 13:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).

Материалы по теме
Комментарии
