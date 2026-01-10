«Норильский никель» уступил «КПРФ» в рамках матча группового турнира Суперлиги

Сегодня, 10 января, в рамках группового турнира Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу в Норильске состоялся матч между местным клубом «Норильский никель» и «КПРФ» (Москва). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей площадки.

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. 10 января:

«Норильский никель» Норильск — «КПРФ» Москва — 2:3 (1:2, 1:1).

Второй матч «Норильского никеля» и «КПРФ» состоится завтра, 11 января, в 13:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).