Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Рапиристка Мартьянова стала бронзовым призёром этапа Кубка мира в Гонконге

Рапиристка Мартьянова стала бронзовым призёром этапа Кубка мира в Гонконге
Комментарии

Олимпийская чемпионка — 2020 российская рапиристка Марта Мартьянова завоевала бронзовую награду на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходил 9 и 10 января в Гонконге.

В полуфинале соревнований Мартьянова проиграла американке Ли Кифер со счётом 9:15. Стоит отметить, что именно американская рапиристка выиграла соревнования, одержав в финале победу над итальянкой Франческой Палумбо (15:12).

27-летняя Мартьянова является олимпийской чемпионкой Игр-2020 в Токио в командных соревнованиях. Кроме того, она также дважды становилась серебряным призёром чемпионатов Европы в командных соревнованиях в 2017 и 2018 годах.

Материалы по теме
Календарь главных спортивных событий 2026 года. Олимпиада, ЧМ по футболу и многое другое
Календарь главных спортивных событий 2026 года. Олимпиада, ЧМ по футболу и многое другое
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android