«Норильский никель» уверенно обыграл «КПРФ» в матче группового турнира Суперлиги

Сегодня, 11 января, в рамках группового турнира Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу в Норильске состоялся матч между местным клубом «Норильский никель» и «КПРФ» (Москва). Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев площадки.

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. 11 января:

«Норильский никель» Норильск — «КПРФ» Москва — 3:0.

Первый матч между командами завершился со счётом 3:2 в пользу гостей площадки из Москвы. Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).