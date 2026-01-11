«Норильский никель» уверенно обыграл «КПРФ» в матче группового турнира Суперлиги
Сегодня, 11 января, в рамках группового турнира Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу в Норильске состоялся матч между местным клубом «Норильский никель» и «КПРФ» (Москва). Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев площадки.
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
3 : 0
КПРФ
Москва
1:0 Нандо – 13' 2:0 Гибадуллин – 31' 3:0 Кудзиев – 40'
Удаления: нет / Асадов – 20'
Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. 11 января:
«Норильский никель» Норильск — «КПРФ» Москва — 3:0.
Первый матч между командами завершился со счётом 3:2 в пользу гостей площадки из Москвы. Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).
