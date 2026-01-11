Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Норильский никель» уверенно обыграл «КПРФ» в матче группового турнира Суперлиги

«Норильский никель» уверенно обыграл «КПРФ» в матче группового турнира Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 11 января, в рамках группового турнира Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу в Норильске состоялся матч между местным клубом «Норильский никель» и «КПРФ» (Москва). Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев площадки.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
3 : 0
КПРФ
Москва
1:0 Нандо – 13'     2:0 Гибадуллин – 31'     3:0 Кудзиев – 40'    
Удаления: нет / Асадов – 20'

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. 11 января:

«Норильский никель» Норильск — «КПРФ» Москва — 3:0.

Первый матч между командами завершился со счётом 3:2 в пользу гостей площадки из Москвы. Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).

Материалы по теме
«Это был настоящий праздник футзала!» Сергей Крыкун подвёл итоги Кубка лиги
Эксклюзив
«Это был настоящий праздник футзала!» Сергей Крыкун подвёл итоги Кубка лиги
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android