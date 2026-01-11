Скидки
Игроки «Норильского никеля» передадут премиальные за победу над «КПРФ» семье Алекса Фелипе

Комментарии
Начальник команды «Норильский никель» Олег Андреев рассказал, что игроки передадут премиальные за победу над «КПРФ» семье скончавшегося Алекса Фелипе из Бразилии.

«Команда приняла решение, что премиальные за сегодняшнюю игру будут переданы семье Алекса, чтобы поддержать её в тяжёлую минуту», — сказал Андреев «Матч ТВ».

Трагедия произошла 6 января. 32-летний Алекс потерял сознание в аэропорту Ухты, подоспевшая бригада скорой помощи не смогла спасти спортсмена. Фелипе вместе с командой возвращался в Норильск после матча с местной «Ухтой» (2:2) в рамках полуфинала Кубка России. Игрок мог скончаться из-за обширного инфаркта.

