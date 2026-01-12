В возрасте 60 лет не стало призёра ЧМ по гребле на байдарках и каноэ Сергея Галкова

Сегодня, 12 января, стало известно о кончине двукратного призёра чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ Сергея Галкова. Прощание с ним состоится завтра в Москве.

«На 61-м году ушёл из жизни спортсмен, мудрый организатор и деятель российского спорта Сергей Витальевич Галков. Он с честью продолжил дело своего отца, заслуженного тренера СССР Виталия Александровича Галкова, и всю свою жизнь безраздельно посвятил гребли на байдарках и каноэ. Его спортивный путь — это история преданности делу, силы воли и ярких побед», — написала пресс-служба Федерации гребли на байдарках и каноэ.

За время карьеры Галков принял участие в Играх-1988, завоевал две бронзы ЧМ (1991 и 1993), стал 10-кратным чемпионом России. После ухода из спорта он возглавлял Федерацию гребли на байдарках и каноэ города Москвы.