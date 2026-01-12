Выигравшая этап Гран-при в Тунисе саблистка Михайлова поделилась эмоциями от победы

Российская саблистка Алина Михайлова, выигравшая этап Гран-при по фехтованию в Тунисе, поделилась эмоциями от победы и выступления на международной арене на взрослом уровне.

В финале она одолела японку Мисаки Эмуру со счётом 15:10.

«Сначала мне вообще не верилось, что я победила. Потом хотелось плакать. А ещё меня просто распирало от огромной благодарности тем людям, которые приложили руку к этой победе и вложили в неё очень много сил. Хочется сказать спасибо главному тренеру сборной Ильгару Яшаровичу Мамедову, старшему тренеру Дмитрию Владимировичу Глотову, тренеру по физподготовке Евгению Кеменову, а также моему личному тренеру Егору Михайловичу Южакову. У него вчера был день рождения, и мне очень хотелось сделать ему подарок в виде золотой медали. Рада, что получилось!

Нервы я потрепала знатно как себе, так и своему тренеру, хотя не могу сказать, что как-то сильно волновалась. Скорее, была в предвкушении каждого боя. Было интересно попробовать свои силы со спортсменками, с которыми ещё не встречалась на дорожке.

Во взрослой карьере я впервые дошла до финала международного турнира, но не акцентировала на этом внимание и готовилась к нему как обычно. Старалась не распыляться на какие-то яркие эмоции — чуть-чуть потренировалась, обсудила с тренером предстоящий бой. Это было что-то на спокойном.

Что помогло взять верх над двукратной чемпионкой мира? Думаю, огромное желание победить и азарт. С сильными титулованными соперницами очень интересно фехтовать, они действуют очень разнообразно, так что для меня это очень крутой опыт.

Не могу сказать, что я уже чувствую себя как рыба в воде на международной арене, однако стараюсь вырабатывать уверенность в том, что я могу, что у меня получится. И ведь правда получается! Теперь нужно подтверждать это на следующих соревнованиях», — цитирует Михайлову официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России.