Двое российских шорт-трекистов получили приглашение на Олимпиаду-2026

Комментарии

Двое имеющих нейтральный статус российских шорт-трекистов, Иван Посашков и Алёна Крылова, получили приглашение для участия в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Крылова и Посашков являются чемпионами России по шорт-треку. Ранее они прошли отбор по итогам Мирового тура.

Помимо двух шорт-трекистов, среди россиян в Олимпиаде-2026 участие примут фигуристы-одиночники — Аделия Петросян и Пётр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Петросян и Гуменник для участия в Олимпийских играх выиграли специальный отборочный турнир в сентябре 2025 года.

Ранее квоты для участия в Олимпиаде подтвердили двое российских лыжников — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, однако пока спортсмены официально не включены в список приглашённых на Олимпийские игры.

