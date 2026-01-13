В Грозном на турнире по вольной борьбе произошла массовая драка. Мамиашвили отреагировал

На первенстве Северокавказского федерального округа по вольной борьбе в Грозном произошла массовая потасовка. Инцидент случился по окончании поединка между Давидом Ваниевым, представляющим Республику Северная Осетия — Алания, и Турпалом Ахлоевым из Чечни. Между спортсменами возник конфликт, началась драка, к которой присоединились десятки человек из зала.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на инцидент.

«Все в курсе ситуации, меры будут приняты согласно данным, указанным в протоколе комиссии. У нас достаточно эффективно работает дисциплинарная комиссия, там есть знающие, ответственные люди. Поэтому поверьте мне, что эпизод без внимания не останется», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.