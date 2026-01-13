Скидки
Светлана Ромашина стала новым главным тренером сборной России по синхронному плаванию

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина утверждена в качестве главного тренера сборной России по синхронному плаванию, об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Ромашина сменила на посту Татьяну Покровскую, которая возглавляла сборную России с 1997 года и ушла с поста главного тренера в ноябре 2025 года. Однако она продолжит помогать команде в статусе советника председателя ФВВСР.

36-летняя Ромашина является самой титулованной синхронисткой в мире. Она является семикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Ромашина завершила спортивную карьеру в феврале 2023 года, после Светлана возглавляла московскую школу синхронного плавания.

