Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по гимнастике

Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

В опубликованном списке кандидатов в команды сборной России Родионенко указана в качестве аналитика команды. Андрей Родионенко, который ранее также занимал пост старшего тренера национальной команды, тоже имеет данный статус. Ольга Булгакова и Валерий Алфосов указаны в документе в качестве старших тренеров сборной.

За время работы супругов Родионенко в качестве старших тренеров сборной, российские гимнасты завоевали четыре золотые, девять серебряных и 13 бронзовых медалей на Олимпийских играх. Помимо этого, российские гимнасты 19 раз становились чемпионами мира.

89-летняя Родионенко работала в качестве старшего и государственного тренера сборной России с 2005 года.