Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по гимнастике

Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по гимнастике
Комментарии

Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

В опубликованном списке кандидатов в команды сборной России Родионенко указана в качестве аналитика команды. Андрей Родионенко, который ранее также занимал пост старшего тренера национальной команды, тоже имеет данный статус. Ольга Булгакова и Валерий Алфосов указаны в документе в качестве старших тренеров сборной.

За время работы супругов Родионенко в качестве старших тренеров сборной, российские гимнасты завоевали четыре золотые, девять серебряных и 13 бронзовых медалей на Олимпийских играх. Помимо этого, российские гимнасты 19 раз становились чемпионами мира.

89-летняя Родионенко работала в качестве старшего и государственного тренера сборной России с 2005 года.

Материалы по теме
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android