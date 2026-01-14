Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Выигравший нью-йоркский марафон легкоатлет был отстранён из-за допинга

Выигравший нью-йоркский марафон легкоатлет был отстранён из-за допинга
Комментарии

Кенийский спортсмен Альберт Корир, ставший победителем нью-йоркского марафона, был отстранён от соревнований после сдачи положительного допинг-теста. Об этом сообщила пресс‑служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

Сообщается, что в положительной допинг-пробе спортсмена был обнаружен пролонгированный активатор рецепторов эритропоэтина, который находится в списке запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) веществ. Один из эффектов вещества — улучшение выносливости путём увеличения выработки красных кровяных телец.

До этого 31-летний Корир выигрывал нью-йоркский марафон в 2021 году.

Материалы по теме
«Хотел спросонья по башке дать». Истории про допинг-пробы от российского участника ОИ-2026
Эксклюзив
«Хотел спросонья по башке дать». Истории про допинг-пробы от российского участника ОИ-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android