Выигравший нью-йоркский марафон легкоатлет был отстранён из-за допинга

Кенийский спортсмен Альберт Корир, ставший победителем нью-йоркского марафона, был отстранён от соревнований после сдачи положительного допинг-теста. Об этом сообщила пресс‑служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

Сообщается, что в положительной допинг-пробе спортсмена был обнаружен пролонгированный активатор рецепторов эритропоэтина, который находится в списке запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) веществ. Один из эффектов вещества — улучшение выносливости путём увеличения выработки красных кровяных телец.

До этого 31-летний Корир выигрывал нью-йоркский марафон в 2021 году.