«Чеховские медведи» — «Пермские медведи», результат матча 14 января 2026, счёт 28:31; Суперлига 2025/2026

«Чеховские медведи» уступили «Пермским медведям» в матче гандбольной Суперлиги
В среду, 14 января, состоялся матч мужской гандбольной Суперлиги-2025/2026, в котором подмосковный клуб «Чеховские медведи» на домашней площадке уступил клубу «Пермские медведи» из Перми. Встреча завершилась победой гостей со счётом 28:31 (12:16).

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Чеховские медведи» Московская область — «Пермские медведи» Пермь — 28:31 (12:16).

«Чеховские медведи» после 15 матчей заработали 21 очко и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. «Пермские медведи» набрали 26 очков после 15 игр и являются лидерами турнирной таблицы. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» (25), на третьем — московский ЦСКА (25).

