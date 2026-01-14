Скидки
«В этой ситуации нельзя наказывать детей». Чусовитина — о санкциях в отношении россиян

«В этой ситуации нельзя наказывать детей». Чусовитина — о санкциях в отношении россиян
Олимпийская чемпионка (1992) по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина заявила, что санкции в отношении российских спортсменов не должны касаться детей, чьей мечтой является выступление на крупных мировых стартах.

«Все рады, что наконец-то могут россияне могут выступать. Мы смотрим на россиян как на спортсменов, поэтому все радуются. Все хотят видеть такую красивую гимнастику. Я как гимнастка с возрастом хочу сказать, что здесь, в этой ситуации, нельзя наказывать детей, которые всю свою жизнь мечтали выступить на Олимпиаде, чемпионате мира. Это вся их жизнь, они на это положили всю свою жизнь. Не представляю, если бы я была на их месте. Я, например, очень рада, что россиян допустили на соревнования. Всегда за них болела и буду болеть», — приводит слова Чусовитиной Odds.

