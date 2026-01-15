Скидки
Двукратный олимпийский чемпион Садулаев подписал контракт с американской лигой RAF

Двукратный олимпийский чемпион Садулаев подписал контракт с американской лигой RAF
Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев подписал эксклюзивный контракт с американской борцовской лигой RAF.

«Для лучших борцов вольного стиля в мире есть только один дом — и это RAF. Для нас большая честь приветствовать одного из величайших спортсменов, когда-либо выходивших на ковёр», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

RAF — это организация, которая ориентируется на проведение профессиональных турниров по вольной борьбе.

Авторитетный журналист Ариэль Хельвани оперативно добавил, что дебют Садулаева в RAF ожидается в мае.

