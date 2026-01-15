«Большая юридическая работа». Дегтярёв ответил, когда МОК может пересмотреть статус ОКР

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, когда Международный олимпийский комитет (МОК) может вынести решение по статусу Олимпийского комитета России (ОКР).

«Статус участников от России пока нейтральный, потому что Олимпийский комитет России не восстановлен. Это большая юридическая работа, и в ближайшие месяцы мы ожидаем положительное решение МОК. Я думаю, что это в любом случае будет после Олимпиады (с 6 по 22 февраля в Италии пройдут ОИ-2026. – Прим. «Чемпионата»), которая стартует в начале февраля. Там обычно все руководящие органы собираются. Пока загадывать не будем, потому что всё-таки решение от нас уже не зависит. Мы юридически всё сделали.

В чём отличие [бывшего президента МОК Томаса] Баха и [действующей главы организации] Кирсти Ковентри? Прежний президент МОК отмахивался от России, я застал несколько месяцев его правления — это было просто безобразие. А подход Кристи Ковентри мне импонирует. Во-первых, публичная риторика, а во-вторых, дела. Наш запрос сразу был передан в работу», — приводит слова Дегтярёва ТАСС со ссылкой на интервью РБК.