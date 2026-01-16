Чемпионат Европы — 2026 по шорт-треку: расписание соревнований, где смотреть трансляции

Сегодня, 16 января, в Тилбурге (Нидерланды) стартует 29-й чемпионат Европы по шорт-треку. Его в прямом эфире покажет платформа Okko.

Расписание чемпионата Европы 2026 по шорт-треку

16 января – 17:00 (квалификация).

17 января – 12:00 (забеги второго шанса), 17:00 (основная сессия).

18 января – 12:30 (забеги второго шанса), 17:00 (основная сессия).

Отметим, что российские и белорусские спортсмены к чемпионату Европы – 2026 по шорт-треку допущены не были. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил россиянам Ивану Посашкову и Алёне Крыловой олимпийские лицензии.