«Печальная новость». Мамиашвили — о том, что Садулаев дебютирует в американской лиге RAF

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отрицательно отреагировал на новость, что двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев подписал эксклюзивный контракт с американской борцовской лигой RAF.
«Садулаев подписал контракт с американской лигой? Это печальная новость. Сегодня такие «свобода и право выбора». Считаю, это не совсем правильная история. Альтернатива у него была и остаётся.
Циники говорят, что заказывает музыку тот, кто платит. В одном месте дают рубль, а в другом — пять. Видимо, если закрыть глаза на всё, можно пойти туда, где дают пять. Кто-то может сказать, что это правильно.
Случилось то, что случилось. Не хочу додумывать за него, аргументацию дать может только сам Абдулрашид. Мы с ним разговаривали только о профессиональных вопросах: подготовке к чемпионату мира и будущем на мировой площадке», — приводит слова Мамиашвили Sport24.