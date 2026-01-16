«Полного осознания ещё нет». Шорт-трекист Посашков — о приглашении на Олимпиаду

Российский шорт-трекист Иван Посашков, получивший приглашение на Олимпиаду-2026 в Италии, рассказал о первых эмоциях после новости об участии в Олимпийских играх.

Помимо Посашкова, среди россиян на Олимпийских играх — 2026 выступят фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекистка Алёна Крылова.

— Вы оказались участником элитного клуба, куда сейчас входят всего пятеро россиян. Что чувствуете?

— Пока сложно описать внутренние эмоции. Честно говоря, полного осознания ещё нет.

— Вы весь сезон работали для этого. До конца не верили, что получится?

— Олимпиада — это вершина, к которой стремится каждый спортсмен в течение всей своей карьеры. Для меня этот сезон стал дебютным на международной арене на взрослом уровне, поэтому пока нет полного понимания, что такое Олимпиада. Из-за этого и не верится пока до конца.

— Кому вы написали или позвонили первым, когда узнали о приглашении?

— Семье, своим родным. Причём, скорее, они мне об этом и сообщили уже поздно вечером. Я был в это время в другом часовом поясе.

— В какой момент пришло понимание, что отбор реален?

— Это произошло в декабре, после того как окончательно ознакомились с документами ISU. До этого не было понимания, как происходит отбор, — цитирует Посашкова «Фонтанка».