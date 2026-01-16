Посашков — о Елистратове: вначале дистанция была, потом постепенно сдружились

Российский шорт-трекист Иван Посашков, получивший приглашение на предстоящую Олимпиаду в Италии, рассказал, какими спортсменами восхищался в детстве и как взаимодействовал с ними уже во взрослом возрасте.

— Как вы относитесь к Виктору Ану и его роли в истории российского шорт-трека? Повлияла ли его фигура на вас?

— Это гениальный и талантливый спортсмен, который повлиял на весь мировой шорт-трек. Я начинал заниматься примерно в годы Олимпиады-2014, и тогда все говорили: вот, хотим бегать так же, он такой крутой. Это кумир для многих шорт-трекистов — да и вообще для людей.

— Пересекались с Виктором Аном лично?

— Да, на соревнованиях в 2018 году, как и со многими другими известными в то время шорт-трекистами. А также с титулованным Семёном Елистратовым (олимпийский чемпион Игр в Сочи в эстафете. — Прим. «Чемпионата») тогда тоже впервые увиделся и сфотографировался как с кумиром. Сейчас с Семёном мы тренируемся вместе.

— Кстати, о Семёне. Ему 35 лет, а он по-прежнему на первых ролях и лидер команды. Насколько он для вас пример?

— У него до сих пор горят глаза. Есть мотивация продолжать бегать, тренироваться и побеждать!

— Чему у него можно научиться?

— У него очень большой спортивный и жизненный опыт, который он передаёт подрастающему поколению. Я считаю его легендой современного шорт-трека, примером для подражания.

— Есть ли дистанция между ним и молодыми спортсменами? Насколько он открыт в общении?

— Вначале дистанция была: обращались на «вы». Потом постепенно сдружились. Он такой же человек, с похожим мировоззрением, поэтому сейчас общаемся на равных, — приводит слова Посашкова «Фонтанка».