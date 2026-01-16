Скидки
16-летний россиянин Пуллес-Рябов подписал контракт с клубом MLB «Лос-Анджелес Доджерс»

Рикардо Пуллес-Рябов
Российский бейсболист Рикардо Пуллес-Рябов заключил профессиональный контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Доджерс». Об этом Пуллес-Рябов сообщил в социальных сетях.

Рикардо стал первым россиянином, который заключил контракт с командой из MLB за последние 30 лет. До этого трансфера он выступал за «Москвич». Пуллес-Рябов специализируется на позиции леворукого бьющего и кетчера. Известно, что отец бейсболиста — кубинец, а мать — русская.

В 80-е годы прошлого века в MLB были заявлены Евгений Пучков, Рудольф Разжигаев и Илья Богатырёв, выступавшие за «Лос-Анджелес Энджелс». Они оказались в системе этого клуба после Игр доброй воли.

