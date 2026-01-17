Скидки
Садулаев отреагировал на критику Мамиашвили по поводу контракта с американской лигой

Шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев ответил на критику президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили на новость о его подписании контракта с американской борцовской лигой RAF.

«Салам алейкум, приветствую всех! Моё подписание контракта с борцовской лигой RAF порадовало болельщиков по всему миру, но, как оказалось, для кого-то эта новость стала печальной.

С момента, как российская сборная оказалась под санкциями, я неоднократно получал и продолжаю получать предложения о смене спортивного гражданства от разных стран.

Но как капитан сборной России я остаюсь верен своей стране и намерен продолжать представлять её на международной арене, в том числе в рамках RAF. Приоритетом для меня всегда были и остаются официальные внутренние и международные старты — чемпионаты России, Европы и мира.

Спортивный век короткий. Я отдал этому делу всю свою молодость, и на пике карьеры, оказавшись лишённым возможности выступать на главных турнирах, принял решение попробовать свои силы за океаном. RAF — это частная профессиональная организация, такая же, как UFC, НХЛ и другие. Выступление в лиге, где собраны ведущие борцы планеты, станет для меня возможностью реализовать свой потенциал и ещё раз заявить об уровне российской школы борьбы.

Я уверен в правильности этого решения и уже чувствую поддержку соотечественников из разных уголков страны», — написал Садулаев на личной странице в социальных сетях.

