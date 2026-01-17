«КПРФ» разгромил «Тюмень» в матче группового турнира футзальной Суперлиги

Сегодня, 17 января, в рамках группового турнира Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу в Тюмени состоялся матч между местным клубом «Тюмень» и «КПРФ» (Москва). Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу московских спортсменов.

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. 17 января:

«Тюмень» (Тюмень) — «КПРФ» (Москва) — 2:8.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:2 в пользу хозяев площадки из Тюмени (5:4 по пенальти). Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).