Другие

«КПРФ» разгромил «Тюмень» в матче группового турнира футзальной Суперлиги

Сегодня, 17 января, в рамках группового турнира Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу в Тюмени состоялся матч между местным клубом «Тюмень» и «КПРФ» (Москва). Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу московских спортсменов.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
16 января 2026, пятница. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
2 : 2
5 : 4
КПРФ
Москва
1:0 Упалев – 7'     2:0 Рыночнов – 10'     2:1 Мота – 36'     2:2 Ниязов – 40'    

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой этап. 17 января:

«Тюмень» (Тюмень) — «КПРФ» (Москва) — 2:8.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:2 в пользу хозяев площадки из Тюмени (5:4 по пенальти). Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).

