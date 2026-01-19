Яна Егорян рассказала, сколько зарабатывает и зачем продала подаренную Путиным машину

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян в подкасте бренда спортивной одежды FORWARD рассказала о своих доходах и объяснила, почему продала автомобиль, подаренный президентом.

«Есть какая-то ключевая ставка – около 30 тысяч рублей. Это ставка, которую получают в Минспорте, в ЦСП», – сказала Егорян. К этой сумме прибавляются надбавки за звания «заслуженный мастер спорта» или «мастер спорта международного класса». «У меня зарплата около 140 тысяч рублей. Это зарплата в ЦСП», – отметила спортсменка.

Егорян уточнила, что отдельно олимпийские чемпионы получают пожизненные выплаты от государства. «Когда я выиграла Олимпийские игры, это была сумма в 32 тысячи рублей. Сейчас это 60 тысяч рублей», – добавила она.

Кроме того, за победу на чемпионате мира ЦСП выплатил ей премию в 350 тысяч рублей.

Напомним, после победы на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро президент России Владимир Путин подарил Егорян машину – тогда все отличившиеся олимпийцы получили автомобили. В подкасте спортсменка призналась, что продала презент примерно через полтора года. «Купила другую машину», – сказала Егорян в «FORWARD подкаст», отвечая на вопрос, куда потратила вырученные деньги. Вместо неё она приобрела внедорожник Cadillac Escalade.

Ранее, в интервью Ксении Собчак, Егорян рассказывала и о другом крупном подарке. После победы на чемпионате мира в Москве в 2012 году миллиардер Алишер Усманов (в то время – президент Международной федерации фехтования) подарил ей квартиру в районе Куркино (район на Северо-Западе Москвы).

«На неё я никогда не смогла бы заработать своим трудом. Это была мотивация на долгие годы, чтобы продолжать работать», – говорила спортсменка.

Яне Егорян 32 года. Она выиграла две золотые медали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, является трёхкратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. В июле прошлого года Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Она победила польку Зузанну Цесляр со счётом 15:11.

