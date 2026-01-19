Скидки
Юниорскую сборную России по кёрлингу допустили до международных стартов с флагом и гимном

Комментарии

Совет Всемирной федерации кёрлинга (WCF) принял решение допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Юниорские команды из России смогут выступать под национальными флагами, в национальной экипировке, с исполнением гимна и указанием своей страны. Впервые новые правила будут применены уже в текущем сезоне, 5-10 мая 2026 года на чемпионате мира среди юниоров по кёрлингу среди смешанных пар в Эдмонтоне», — сообщил в своём телеграм-канале министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярёв.

Ранее решения о возвращении российских юниоров приняли Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация волейбола (FIVB).

