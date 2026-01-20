Глава Федерации кёрлинга России: будем добиваться допуска взрослых спортсменов до ЧМ и ОИ

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв высказался о работе над допуском спортсменов на международные соревнования.

«Мы приветствуем решение Всемирной федерации кёрлинга допустить российских юниоров до международных соревнований. Большая благодарность ОКР, с которым мы последние месяцы трудились по этому вопросу. Также благодарность юристам, которых мы привлекли. Вчерашнее решение было принято в том числе благодаря подготовке документов в CAS. Работа проведена хорошо, но это промежуточный результат, потому что мы просили допустить всех наших спортсменов, однако, к сожалению, по взрослым спортсменам решение не принято.

Более того, мы получили информацию, что такое решение рассматриваться в ближайшее время не планируется. С этим мы не согласны. В ближайшие дни планируем провести консультации с коллегами из международных организаций и обозначить [вопрос] о продолжении отстаивания интересов наших спортсменов без ограничений по возрасту и будем добиваться их допуска до чемпионата мира, Европы и Олимпиады.

Буквально 30 минут назад закончилось совещание с ОКР, мы как раз эти вопросы обсудили, сблизили позиции и договорились продолжать работать дальше», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.