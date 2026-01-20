Скидки
В Босфоре нашли тело неизвестного мужчины. В октябре 2025-го там пропал российский пловец

Комментарии

Сегодня, 20 января, «РИА Новости Спорт» со ссылкой на турецкое информационное агентство IHA сообщило, что в проливе Босфор найдено тело неизвестного мужчины. Оно может принадлежать российскому пловцу Николаю Свечникову, который пропал в этом месте 24 августа. Родственников россиянина уже вызвали на опознание.

В конце лета 2025 года в Стамбуле прошёл заплыв на 6,5 км по течению пролива Босфор. Всего в заплыве участвовало около 3000 спортсменов-любителей, среди которых почти 500 были из России. О пропаже 29-летнего Свечникова стало известно примерно через 10 часов после финиша.

Позднее полиция Стамбула начала поиски, но они не принесли результатов. Мать спортсмена объявляла о вознаграждении за информацию о её сыне.

