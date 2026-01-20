Скидки
«Чеховские медведи» на выезде обыграли «СГАУ-Саратов» в рамках Суперлиги

«Чеховские медведи» на выезде обыграли «СГАУ-Саратов» в рамках Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 20 января, состоялся матч предварительного этапа мужского чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги, в котором подмосковный клуб «Чеховские медведи» на выезде обыграл команду «СГАУ-Саратов». Встреча завершилась победой гостей со счётом 39:32 (15:17).

Гандбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап. Результат матча:

«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 32:39 (17:15).

«Чеховские медведи» после 16 проведённых матчей (11 побед, четыре поражения и одна ничья) заработали 23 очка и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит» (27 очков в 15 играх).

ЦСКА и «Зенит» — фавориты, а Чехов — середняк? Что творится в российском мужском гандболе
ЦСКА и «Зенит» — фавориты, а Чехов — середняк? Что творится в российском мужском гандболе
Комментарии
