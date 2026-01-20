Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Установлена причина смерти гроссмейстера Дэниела Народицкого

Установлена причина смерти гроссмейстера Дэниела Народицкого
Комментарии

Причиной внезапной смерти американского шахматиста, гроссмейстера Дэниела Народицкого, стало употребление наркотической смеси. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на управление главного судмедэксперта штата Северная Каролина.

Согласно источнику, шахматист скончался от отравления после приёма коктейля из наркотиков. В организме Народицкого был обнаружен коктейль из метамфетамина и амфетамина, а также митрагинин — вещество с опиоидоподобным эффектом.

Народицкий ушёл из жизни 19 октября 2025 года. Ему было 29 лет. В 2015 году входил в состав сборной США на командном чемпионате мира по шахматам. Звание гроссмейстера он получил в 18 лет. Кроме того, Народицкий известен тем, что написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке.

Материалы по теме
Американский гроссмейстер Дэниел Народицкий скончался в возрасте 29 лет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android