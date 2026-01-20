Установлена причина смерти гроссмейстера Дэниела Народицкого

Причиной внезапной смерти американского шахматиста, гроссмейстера Дэниела Народицкого, стало употребление наркотической смеси. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на управление главного судмедэксперта штата Северная Каролина.

Согласно источнику, шахматист скончался от отравления после приёма коктейля из наркотиков. В организме Народицкого был обнаружен коктейль из метамфетамина и амфетамина, а также митрагинин — вещество с опиоидоподобным эффектом.

Народицкий ушёл из жизни 19 октября 2025 года. Ему было 29 лет. В 2015 году входил в состав сборной США на командном чемпионате мира по шахматам. Звание гроссмейстера он получил в 18 лет. Кроме того, Народицкий известен тем, что написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке.