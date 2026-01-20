Персонал МФК «Новая генерация» спас пассажиру жизнь во время рейса из Новосибирска

Врач и массажист мини-футбольного клуба «Новая генерация» Сыктывкар спасли жизнь пассажира во время авиарейса из Новосибирска в Москву. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«18 января «Новая генерация» возвращалась из Новосибирска после матчей Суперлиги с «Сибиряком».

Во время рейса Новосибирск – Москва экипаж самолёта обратился к пассажирам с вопросом, есть ли среди них медицинские работники, так как один из пассажиров потерял сознание.

На сообщение сразу же отозвались врач (Ольга Прокошева) и массажист (Николай Распутин) «Новой генерации». Мужчине, который потерял сознание и перестал дышать, они провели экстренную сердечно-лёгочную реанимацию. Через считаные минуты от начала компрессий и искусственного дыхания пострадавший начал дышать, но находился без сознания. Ко всему прочему у пострадавшего продолжались эпилептические судороги. Командир корабля передал наземным службам о ситуации, и на взлётной полосе самолёт уже ждала скорая помощь. Отметим, что в течение 30 минут оставшегося полёта наши медики продолжали оказывать помощь, в том числе и при посадке самолёта в Шереметьеве», — написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.