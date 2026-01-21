Стало известно, как будут выглядеть комбинезоны российских шорт-трекистов на ОИ-2026

Для шорт-трекистов, которые примут участие в предстоящей Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, был утверждён специальный дизайн соревновательных комбинезонов. Форма будет иметь насыщенный синий цвет. «Матч ТВ» поделился изображением спортивной амуниции, в которой, предположительно, на Играх выступят двое россиян — Алёна Крылова и Иван Посашков.

Фото: «Матч ТВ»

14 января стало известно, что двое российских шорт-трекистов приняли свои приглашения от МОК на Олимпийские игры.

23-летняя Крылова является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и 1000 м. Ивану Посашкову 21 год, он выигрывал чемпионат России на дистанции 1000 м.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.