Мельникова не планирует выступать на этапах Кубка мира в сезоне-2026

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова не выступит на этапах Кубка мира в сезоне-2026. Об этом сообщил ТАСС по ссылкой на слова экс старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко.

Всего в сезоне запланированы шесть этапов мирового Кубка. Они начнутся в феврале и завершатся в апреле.

«Не планируется выступление Ангелины Мельниковой на этапах Кубка мира, ей нет никакого смысла в них участвовать. Думаю, она начнёт полноценно выступать с апрельского Кубка России. Её основная задача — как следует подготовиться к чемпионату Европы. И не только чисто выполнить там свои старые программы, но даже по возможности их где-то усложнить.

Уверена, что на ближайшем чемпионате мира, который станет первым отборочным стартом на Олимпиаду-2028, конкуренция будет куда выше, чем годом ранее в Джакарте. Надо быть к этому готовым, над чем мы сейчас все и работаем», — цитирует Родионенко ТАСС.

