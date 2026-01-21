Экспертиза ДНК подтвердила, что в Босфоре было найдено тело пловца Николая Свечникова

Экспертиза ДНК подтвердила, что в Босфоре 20 января было найдено тело российского пловца Николая Свечникова. Об этом сообщает CNN Turk. Тело российского пловца выдадут семье после завершения необходимых процедур в судмедэкспертизе.

В конце лета 2025 года в Стамбуле прошёл заплыв на 6,5 км по течению пролива Босфор. Всего в заплыве участвовало около 3000 спортсменов-любителей, среди которых почти 500 были из России. О пропаже 29-летнего Свечникова стало известно примерно через 10 часов после финиша.

Заплыв через Босфор — ежегодный международный турнир по плаванию на открытой воде, проводимый под эгидой Олимпийского комитета Турции с 1989 года.