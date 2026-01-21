Скидки
Стал известен основной состав сборной России по спортивной гимнастике на 2026 год

Пресс-служба Федерации гимнастики России опубликовала список спортсменов, которые войдут в основной состав национальной сборной на текущий год.

Сборная России по спортивной гимнастике. Основной состав на 2026 год:

мужчины: Матвей Акиньшин, Тимофей Акиньшин, Арсений Духно, Илья Заика, Александр Карцев, Евгений Кисель, Иван Куляк, Даниел Маринов, Илья Мусин, Сергей Найдин, Даниил Новиков, Евгений Поленников, Даниил Смирнов, Мухаммаджон Якубов.

женщины: Мария Агафонова, Екатерина Андреева, Анастасия Бедрина, Варвара Белова, Лейла Васильева, Диана Гайнулина, Ксения Зеляева, Анна Калмыкова, Милана Каюмова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Елизавета Ус, Кристина Шаповалова.

