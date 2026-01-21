Скидки
Стал известен город проведения финала Кубка России — 2025/2026 по футзалу

Стал известен город проведения финала Кубка России — 2025/2026 по футзалу
Финал Кубка России — 2025/2026 по футзалу пройдёт в Сургуте. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча финалистов запланирована на 22 февраля в 15:30 мск.

В решающем матче Кубка России текущего года встретятся московский клуб «КПРФ» и «Норильский никель». Противостояние именно этих команд состоится во второй раз подряд в финале турнира. Год назад победу одержал клуб из Москвы, обыграв соперника со счётом 7:2.

Ранее «КПРФ» выиграл Кубок Лиги – 2025/2026, одолев в финальном матче турнира «Синару» из Екатеринбурга. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 в пользу столичного клуба.

