Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский скелетонист вновь выиграл этап Кубка Европы

Российский скелетонист вновь выиграл этап Кубка Европы
Комментарии

Российский скелетонист Владислав Семёнов стал обладателем золотой медали на этапе Кубка Европы в Санкт-Морице (Швейцария). Он выступил на турнире в нейтральном статусе.

По итогам двух заездов результат Семёнова составил 2 минуты 17,91 секунды. Серебряную награду выиграл итальянский спортсмен Пьетро Дрованти, показавший результат 2 минуты 18,63 секунды (отставание от победителя — 0,72 секунды). Тройку призёров замкнул представитель Австрии Александр Шлинтер, его время — 2.18,69.

Семёнов выиграл уже четвёртый этап Кубка Европы в этом месяце. Ранее он отметился двумя победами в австрийском Инсбруке и выиграл золото в немецком Винтерберге.

Материалы по теме
Российский скелетонист Семёнов завоевал золото на этапе Кубка Европы в Австрии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android