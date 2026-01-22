Российский скелетонист вновь выиграл этап Кубка Европы

Российский скелетонист Владислав Семёнов стал обладателем золотой медали на этапе Кубка Европы в Санкт-Морице (Швейцария). Он выступил на турнире в нейтральном статусе.

По итогам двух заездов результат Семёнова составил 2 минуты 17,91 секунды. Серебряную награду выиграл итальянский спортсмен Пьетро Дрованти, показавший результат 2 минуты 18,63 секунды (отставание от победителя — 0,72 секунды). Тройку призёров замкнул представитель Австрии Александр Шлинтер, его время — 2.18,69.

Семёнов выиграл уже четвёртый этап Кубка Европы в этом месяце. Ранее он отметился двумя победами в австрийском Инсбруке и выиграл золото в немецком Винтерберге.