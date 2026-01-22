Гибель гроссмейстера Дэниела Народицкого признали несчастным случаем. Опубликован отчёт

Издание Charlotte Observer опубликовало официальное заключение судебно-медицинской экспертизы тела американского гроссмейстера Дэниела Народицкого.

Наиболее вероятной причиной смерти Народицкого, согласно его результатам, называется аритмия, нарушение сердечного ритма.

Отчёт подтверждает ранее появившуюся информацию, что в крови Народицкого обнаружены такие наркотические вещества, как метамфетамин, амфетамин и митрагигин, однако, как считает эксперт, их концентрация не была фатальной.

«Однако нельзя исключить потенциальную возможность того, что стимулирующее воздействие этих веществ на сердечно-сосудистую систему может повысить риск развития сердечной аритмии и, следовательно, способствовать летальному исходу», — отмечается в документе.

И всё же основной причиной смерти шахматиста называется системный саркоидоз — заболевание, при котором в органах образуются воспалительные узелки. В случае с Народицким аритмия могла быть вызвана именно поражением сердца вследствие саркоидоза.

Гибель Народицкого была классифицирована как несчастный случай. Дэниел скончался внезапно, «без признаков острого недомогания», говорится в отчёте.