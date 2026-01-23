Скидки
FIE лишила Эстонию права проведения чемпионата Европы — 2026 по фехтованию

Комментарии

Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права проведения чемпионата Европы, который должен был пройти в Таллине с 16 по 21 июня. Право проведения чемпионата Европы – 2026 предоставили Франции.

«Решение было принято ещё 14 января, однако нам сообщили об этом только сегодня», – приводит слова генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвара Паалберга Õhtuleht.

Сообщается, что проведение турнира требует письменных гарантий от правительства принимающей страны об отсутствия дискриминации участников и выдаче виз всем спортсменам. В декабре Эстонию с инспекционным визитом посетили представители Европейской конфедерации фехтования. По итогам проверки было подтверждено соответствие всем требованиям, за исключением одного — представления правительственного письма с гарантиями для спортсменов, в том числе и для тех, кто выступит на турнире в нейтральном статусе.

В ноябре FIE внесла изменения в правила получения нейтрального статуса. В результате требования для спортсменов из России и Беларуси были существенно смягчены.

