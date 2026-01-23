Сборная Фарерских островов по гандболу установила мировой рекорд

Сборная Фарерских островов по гандболу одержала победу на чемпионате Европы — 2026 среди мужских команд и установила тем самым мировой рекорд. В матче второго тура предварительного раунда островитяне обыграли черногорцев со счётом 37:24. Таким образом, Фарерские острова стали самой малонаселённой страной, чья сборная по гандболу одержала победу в матче топ-турнира (Олимпийских игр, чемпионата мира или чемпионата Европы).

До этого рекорд принадлежал Гренландии, которая в матче ЧМ-2001 победила США со счётом 26:18. Население Гренландии — порядка 56 тыс. человек. Население Фарерских островов — около 54 тыс. человек.

Мужской Чемпионат Европы по гандболу 2026 года проходит с 15 января по 1 февраля сразу в трёх странах — Дании, Норвегии и Швеции. В турнире участвуют 24 команды со всего континента, которые имеют шанс отобраться на грядущий чемпионат мира — 2027.