Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Фарерских островов по гандболу установила мировой рекорд

Сборная Фарерских островов по гандболу установила мировой рекорд
Комментарии

Сборная Фарерских островов по гандболу одержала победу на чемпионате Европы — 2026 среди мужских команд и установила тем самым мировой рекорд. В матче второго тура предварительного раунда островитяне обыграли черногорцев со счётом 37:24. Таким образом, Фарерские острова стали самой малонаселённой страной, чья сборная по гандболу одержала победу в матче топ-турнира (Олимпийских игр, чемпионата мира или чемпионата Европы).

До этого рекорд принадлежал Гренландии, которая в матче ЧМ-2001 победила США со счётом 26:18. Население Гренландии — порядка 56 тыс. человек. Население Фарерских островов — около 54 тыс. человек.

Мужской Чемпионат Европы по гандболу 2026 года проходит с 15 января по 1 февраля сразу в трёх странах — Дании, Норвегии и Швеции. В турнире участвуют 24 команды со всего континента, которые имеют шанс отобраться на грядущий чемпионат мира — 2027.

Материалы по теме
Впервые за 30 лет россиянин засветился в мировом бейсболе! Кто он такой и что произошло?
Впервые за 30 лет россиянин засветился в мировом бейсболе! Кто он такой и что произошло?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android