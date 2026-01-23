IWF допустила молодых российских тяжелоатлетов до международных турниров

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских молодых спортсменов до международных турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

«Исполнительный совет IWF решил разрешить без предварительной проверки и с возможностью полного использования своих национальных символов участие спортсменов из России и Беларуси в своих юниорских и молодёжных соревнованиях.

Это правило вступит в силу на предстоящих чемпионате мира IWF среди юниоров с 2 по 8 мая в Исмаилии (Египет) и чемпионате мира IWF среди молодёжи с 5 по 11 июля в Кали (Колумбия)», — говорится в сообщении IWF.

Согласно правилам IWF, категория молодёжи включает спортсменов в возрасте 13–17 лет, а юниоры — с 15 до 20 лет.