Боско станет официальным экипировщиком сборных России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России (ОКР) и компанией мануфактуры «Боско», которая вновь станет официальным экипировщиком олимпийской команды и сборных России.

«В Калуге сегодня принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России и мануфактурами «Боско».

Этот бренд впервые стал единым официальным поставщиком экипировки для олимпийской и сборных команд России.

Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович также сегодня представил производственные мощности фабрики Bosco и новые образцы формы.

Компания Bosco уже являлась официальным экипировщиком сборной команды России с 2002 по 2016 год на восьми Олимпийских играх. А её возвращение стало результатом запроса со стороны спортивного сообщества.

Сейчас мы будем стараться успеть экипировать нашу паралимпийскую сборную, которая выступит на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

