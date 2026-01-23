Скидки
«Чтобы весь мир удивился». Министр спорта РФ поручил разработать дизайн формы на ОИ-2028

Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что дал поручение разработать дизайн формы для российских спортсменов к предстоящим Олимпийским играм – 2028 в Лос-Анджелесе.

«Дал поручение разработать дизайн формы для наших спортсменов на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Форма должна быть такой, чтобы весь мир удивился, а наши атлеты в этой форме одерживали только победы», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) заключил соглашение о сотрудничестве с компанией мануфактуры «Боско», которая станет официальным экипировщиком олимпийской команды и сборных России.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

