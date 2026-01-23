Скидки
Спортсмены из России покажут мировой уровень на Итоговом турнире Ассоциации сквош клубов

Итоговый турнир Ассоциации сквош клубов (АСК) 2025 состоится в Санкт-Петербурге в сквош-клубе S.Q 24–25 января 2026 года. Это будет ключевое событие сезона, в котором примут участие 24 сильнейших спортсмена России: 12 мужчин и 12 женщин. На два дня Санкт-Петербург станет центром отечественного сквоша, ведь итоговый турнир подведёт черту под всем соревновательным годом и будет проводиться в одном из форматов PSA, принятом на международном уровне. Это делает турнир уникальным для России и свидетельствует о включённости нашей страны в мировую повестку нового олимпийского спорта.

Среди участников Итогового турнира АСК 2025 — игроки, имеющие солидный международный опыт. Среди них Владислав Титов, занимавший 106-е место в мировом рейтинге, и теперь является одним из наиболее узнаваемых российских игроков за рубежом. Не меньше заслуг у Макара Есина — лидера сборной команды Москвы и России. В 2025 году представлял нашу страну на чемпионате мира по сквошу до 23 лет — WSF Under-23 World Championships 2025.

В женской сетке выступят сильнейшие представительницы российского сквоша: Екатерина Марусан — многократная чемпионка России, регулярная участница турниров PSA и Анастасия Волкова и Ксения Боркова — мастера спорта по сквошу, победительницы всероссийских соревнований.

В итоговом турнире АСК 2025 примут участие 12 лучших игроков сезона в мужской и женской категориях по итогам рейтинга Ассоциации сквош-клубов. Отбор проходил на основании результатов шести ключевых турниров сезона. Дополнительно оргкомитет предоставил wild card двум игрокам: Матвей Ячменьков (мужская сетка) и Маргарита Сенченкова (женская сетка).

Призовой фонд Итогового турнира АСК 2025 сформирован при поддержке меценатов российского сквоша и распределяется между всеми участниками турнира, включая игроков нижних позиций. Такой подход поддерживает профессиональных спортсменов и способствует устойчивому развитию дисциплины. Параллельно с главным событием пройдут турниры-сателлиты для игроков разных уровней — от любителей до начинающих.

