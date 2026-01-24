Скидки
ФГР и Листунова подали апелляцию в CAS из-за отказа в нейтральном статусе

ФГР и Листунова подали апелляцию в CAS из-за отказа в нейтральном статусе
Федерация гимнастики России (ФГР) и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с отказом Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) в предоставлении нейтрального статуса спортсменке. Об этом сообщает пресс‑служба организации.

«После всестороннего рассмотрения ситуации федерация пришла к выводу о целесообразности обращения в CAS как к установленному правовому механизму для получения независимой правовой оценки принятого решения.

Данный шаг носит исключительно правовой характер, предпринимается в интересах спортсменки и не затрагивает уважительного отношения федерации к World Gymnastics, а также выстроенному совместному диалогу», — говорится в заявлении организации.

Листунова является олимпийской чемпионкой 2021 года в команде и чемпионкой Европы 2021 года в многоборье. Спортсменке не одобрили нейтральный статус из‑за открытки с поздравлением с Днём Победы, которую она выложила в соцсетях.

