Конькобежец Эйтрем установил новый мировой рекорд на 5000 м на этапе КМ в Германии

Комментарии

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем установил мировой рекорд на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Инцелле (Германия).

Эйтрем показал результат, превзойдя прежнее достижение француза Тимоти Лубино (6.00,23), установленное в ноябре 2025 года на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

24-летний Эйтрем является действующим чемпионом мира на дистанции 5000 метров, а также двукратным чемпионом Европы.

Этап Кубка мира в Инцелле завершится 25 января.

Конькобежный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Инцелле (Германия). 5000 м, мужчины:

1. Сандер Эйтрем (Норвегия) – 5.58,52.
2. Методей Йилек (Чехия) – 6.01,98.
3. Тимоти Лубино (Франция) – 6.03,65.
4. Кейси Доусон (США) – 6.05,13.
5. Давиде Гьотто (Италия) – 6.05,67.

