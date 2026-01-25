«Чеховские медведи» дома обыграли СКИФ в рамках Суперлиги

Сегодня, 25 января, состоялся матч предварительного этапа мужского чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги, в котором подмосковный клуб «Чеховские медведи» на домашней площадке обыграл команду СКИФ из Краснодара. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 35:28 (18:16).

Гандбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап. Результат матча:

«Чеховские медведи» (Московская область) — СКИФ (Краснодар) — 35:28 (18:16).

«Чеховские медведи» после 17 проведённых встреч (12 побед, четыре поражения и одна ничья) заработали 25 очков и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата являются «Пермские медведи» (30 очков в 17 играх).