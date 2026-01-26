Спортивный функционер Иван Цицилин ушёл из жизни в возрасте 80 лет

Известный воронежский спортивный деятель и функционер Иван Цицилин скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Иван Павлович посвятил свою жизнь подготовке воронежских гимнастов — более 20 лет он возглавлял СШОР по спортивной гимнастике им. Ю. Э. Штукмана. Под его руководством воспитанники школы доходили до высших спортивных достижений — одним из самых значимых стало олимпийское золото Ангелины Мельниковой на Играх-2020. В 2022 году Иван Павлович был удостоен почётного знака «Почётный наставник Воронежской области».

Иван Цицилин внёс значительный вклад в развитие российской гимнастики, воспитав не одно поколение спортсменов. Его профессионализм, преданность делу и тренерская мудрость служили примером для коллег и учеников.

Светлая память об Иване Павловиче Цицилине навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и работал с ним. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ивана Павловича», — говорится в сообщении организации.