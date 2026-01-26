Скидки
Ян Непомнящий назвал двух главных фаворитов Турнира претендентов — 2026 у мужчин

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился своими мыслями о фаворитах Турнира претендентов – 2026 у мужчин, который пройдёт с 29 марта по 15 апреля в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра.

Непомнящий на YouTube-канале Григория Мастридера расставил участников грядущих соревнований в градации от A (основные фавориты) до D (аутсайдеры).

A: Фабиано Каруана (США), Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
B: Вэй И (Китай), Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды).
C: Жавохир Синдаров (Узбекистан), Андрей Есипенко (Россия).
D: Маттиас Блюбаум (Германия).

«Гири чуть в меньшей степени принадлежит группе B, но это всё-таки очень сильный шахматист, и, конечно, к турниру он будет готовиться очень серьёзно», — отметил Непомнящий.

